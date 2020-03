Non pagano l’affitto, adesso c’è l’ingiunzione

SPINO D'ADDA (8 marzo 2020) - Con le buone non c’è stato verso, adesso il Comune passa alle vie legali. La giunta ha incaricato l’avvocato milanese Brunello De Rosa di avviare l’iter per l’ingiunzione di pagamento degli affitti e delle spese condominiali arretrate, nei confronti di due famiglie che vivono nelle case comunali di via Manzoni. Piccoli appartamenti, uno di 50 e l’altro di 48 metri quadrati. Il debito in un caso è di 2.600 euro, nell’altro di soli 240 euro. Un provvedimento che è l’anticamera dello sfratto.

