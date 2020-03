Miobus, «Servizio inesistente»

CREMA (8 marzo 2020) - Sostengono che il servizio Miobus sia «pressoché inesistente» e rilanciano, portando due proposte per rivedere il sistema che governa il pulmino a chiamata di Autoguidovie: nel breve termine ripristinare, almeno in parte e sulle tratte più frequentate, le storiche corrierine, nel frattempo affidare ad esperti universitari uno studio sul trasporto pubblico locale, così da arrivare a creare un servizio efficace. Dal Movimento Cinque Stelle arrivano le critiche, ma anche le soluzioni: coinvolgere i docenti di ricerca operativa per studiare un sistema di trasporto pubblico comunale

Secondo Draghetti di fronte alle difficoltà di prenotazione – Agi ha un numero verde gratuito 800134746 da rete fissa o 0373-204012 da cellulare – molti rinunciano. Il risultato è che la mobilità ecologica e sostenibile, viene soppiantata dall’uso dell’auto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO