Lutto nel mondo dell'arte: è morto Rosario Folcini

CREMA (7 marzo 2020) - Addio a Rosario Folcini, pittore cremasco che ha lasciato traccia in tante chiese del territorio (e fuori), a partire dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta, nel cuore della città, con esperienze poi in tutta Italia e in America. Folcini è scomparso, all’età di 91 anni, dopo una vita spesa per l’arte religiosa. I funerali saranno celebrati nella cascina del Picco, a Crema Nuova, lunedì in orario ancora da confermare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO