Coronavirus, tentativi di truffa nel nome dell'Asst di Crema

CREMA (7 marzo 2020) - In questo periodo di emergenza sanitaria c'è chi ci prova a truffare la gente nascondendosi dietro i social e chiedendo soldi per conto delle istituzioni sanitarie.

"L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema è del tutto estranea ad iniziative private di richiesta donazioni attraverso i canali social che possono generare raggiri o truffe. In nessun caso, l’Asst di Crema telefona direttamente ai cittadini o si presenta al domicilio per richiedere donazioni. L’unica modalità per donare fondi all’Ospedale, a garanzia della trasparenza e della tracciabilità, è pubblicata nella sezione ‘Donazioni’ del sito web www.asst-crema.it. L'ASST di Crema diffida chiunque dall'utilizzo di tali informazioni a scopi privati".

