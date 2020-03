Coronavirus, assistenza per anziani e a persone in quarantena

CREMA (7 marzo 2020) - Da lunedì Auser e Comune istituiranno due numeri di sostegno ai cittadini soli, privi di rete di supporto, posti in quarantena, e agli over 65enni che non possono uscire da casa. "Grazie alla collaborazione con le reti del volontariato e dell’associazionismo, di concerto con l’associazione Auser – sottolinea il sindaco Stefania Bonaldi - viene messo a disposizione un riferimento telefonico per poter richiedere un supporto sociale: i numeri da contattare sono 0373-86491 oppure il numero 800995988, dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e 14-18. Gli operatori forniranno un servizio di tipo sociale (non sanitario) di ascolto, di supporto per viveri di particolare necessità ed urgenza, per acquisto di farmaci urgenti e aiuto nel disbrigo di pratiche burocratiche indifferibili".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO