Sosta, Contratto Comune-Gestopark verso la rescissione

CREMA (7 marzo 2020) - Margini di trattativa praticamente esauriti. I ferri corti tra Comune e Gestopark (la società ligure che ha in appalto il servizio della sosta a pagamento) con cui si titolava nell’ottobre scorso sono superati. In altre parole si va verso la rescissione del contratto, siglato quattro fa e in scadenza il prossimo anno, con tutto quanto ne consegue.

L’azione messa in atto nell’autunno dello scorso anno per cercare di trovare una soluzione sembra non avere dato i suoi frutti. Nonostante in campo fossero scesi gli avvocati delle due «parti». Nelle prossime settimane, a meno di altri sviluppi, la formalizzazione della decisione che ormai sembra essere presa.

