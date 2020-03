Uffici comunali: rimodulazione di aperture e servizi

CREMA (6 marzo 2020) - Facendo seguito al dovere di adottare la misura di isolamento domiciliare per una trentina di dipendenti del Comune di Crema, si è reso necessario rimodulare le aperture dei servizi erogati dagli uffici comunali, potenziando in taluni casi gli appuntamenti telefonici e i canali online. Nuove modalità organizzative e operative riguarderanno specialmente lo Sportello Polifunzionale, lo Stato Civile e l'Ufficio Tributi. Intanto gli appuntamenti sono programmati con maggior intervallo temporale, così da proporzionare il flusso dell’utenza evitando assembramenti in sala di attesa e commisurandolo al personale a disposizione. Dopodiché fino a diversa disposizione, da lunedì 9 marzo a tali servizi sarà consentito l’accesso esclusivamente tramite appuntamento telefonico. Il sistema di prenotazione online “tupassi” è dunque temporaneamente disattivato.

Lo Stato Civile avrà due numeri a disposizione, altri tre numeri lo Sportello al Cittadino, così come l’ufficio Tributi:

Tributi: 0373 894581 / 894582 / 894586

0373 894581 / 894582 / 894586 Stato Civile: 0373 894404 / 894405

0373 894404 / 894405 Sportello (anagrafe, istanze, certificati, elettorale): 0373 894402 /894416 / 894419



NUMERO VERDE URP: 800546333

Gli operatori al telefono potranno sia prenotare l'appuntamento per i cittadini, sia guidarli nella compilazione e nello scarico delle pratiche che si possono svolgere totalmente online grazie al Portale Telematico (portaletelematico.it) e ai nuovi Servizi Online per anagrafica, stato civile ed elettorale. Risorse che si trovano già sul sito comunale nella sezione “Servizi online e modulistica”.

Al Museo e Biblioteca sono confermate le aperture negli orari consueti ma con alcune limitazioni: la Biblioteca fornisce esclusivamente il servizio di prestito locale permettendo l’ingresso a non più di tre persone alla volta; nel Museo e plessi annessi le entrate sono contingentate.



Confermati gli orari di accesso al pubblico presso i Servizi cimiteriali, la Segreteria generale, Orientagiovani, Servizi Sociali di via Manini, sempre nel rispetto delle disposizioni che vietano assembramenti dell’utenza.



I settori Edilizia Privata, Scuola e Sport, e Ambiente confermano la disciplina delle aperture solo previo appuntamento telefonico o per mail in orari specifici (lunedì-mercoledì-venerdì dalle 10 alle 12):

Servizio Edilizia Privata: tel. 0373/894515; email: edilizia.privata@comune.crema.cr.it

Servizio Ambiente: tel. 0373/894542 email: servizioambiente@comune.crema.cr.it

Servizio socioeducativo:0373/894508; email: ufficio.scuola@comune.crema.cr.it

L’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Economato continueranno a lavorare ma al momento sospendono il ricevimento del pubblico.

Il comando di Polizia locale rimane aperto con i consueti orari, così come il suo sportello ICA.

“In questa fase particolare”, commenta il sindaco, Stefania Bonaldi, “si valorizza ancora di più il lavoro svolto in questi mesi per lo sportello al Cittadino e nella digitalizzazione: utilizzando i numeri di telefono per avere le corrette informazioni, essere guidati nelle compilazioni oppure prenotare un appuntamento, i nostri concittadini possono avvalersi dei servizi degli uffici comunali, anche in questo momento complicato, senza particolari sacrifici, anzi risparmiando tempo ed evitando una uscita superflua”.

