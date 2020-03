Rapina nel 2015, scoperto l'autore grazie al Dna

CREMA (6 marzo 2020) - I Carabinieri del Nucleo Operativo di Crema hanno deferito in stato di libertà un cittadino rumeno del ’67 residente a Torre Pallavicina (Bg), già detenuto presso carcere di Bergamo perché resosi responsabile di una rapina nel 2015. I nuovi e più accurati esami, da parte del RIS di Parma, dei reperti raccolti sul luogo del reato dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Crema hanno permesso di identificarlo a distanza di cinque anni.

All’epoca dei fatti i rapinatori di notte entrarono in una cascina di Romanengo, adibita ad abitazione privata e a studio veterinario, mentre il proprietario dormiva e dopo averlo tirato giù dal letto gli avevano intimato di consegnargli tutti i soldi che aveva in casa, malmenandolo. Per la paura l'uomo gli aveva consegnato quanto aveva in casa per un totale di 80.000 euro. Con gli stessi accertamenti è stato individuato anche un altro complice della rapina, un cittadino albanese, risultato deceduto nel 2015.

