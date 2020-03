Coronavirus, sospesa la Fiera di Santa Maria a Crema

CREMA (5 marzo 2020) - Per gli effetti del DCPM del 4 marzo che dispone misure di contenimento del contagio da Coronavirus Covid19 e vieta eventi e manifestazioni, la Fiera di Santa Maria non potrà svolgersi e viene al momento sospesa. Decisione presa di concerto coi padri del Santuario e coi giostrai che da anni intervengono in questa fiera storica della città.

“Intenzione del Comune - spiega l’assessore al Commercio, Matteo Gramignoli - è organizzare se sarà possibile una festa in primavera che possa recuperare questa data e consentire, pur in forma diversa, le medesime attrattive e divertimenti, magari facendone un simbolo di ripartenza e di sostegno alla vitalità commerciale e sociale, che è in fondo l’antica motivazione della nascita della fiera di Santa Maria”.

