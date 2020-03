Coronavirus, pizze gratis per medici e infermieri a Crema: un piccolo gesto per dire grazie

CREMA (5 marzo 2020) - I fratelli Mauro e Giuliano Samarani, titolari di due pizzerie da asporto a Ombriano e Pianengo hanno preparato una ventina di pizze, consegnate gratuitamente ieri sera in pronto soccorso da Federica, figlia di Giuliano. "Un gesto semplice, ma sentito - hanno raccontato - per dire grazie a medici, infermieri e personale ausiliario che da quasi due settimane sono in prima linea nella lotta al Coronavirus". Mercoledì sera, sarà ancora pizza gratis per tutti gli operatori in turno al pronto soccorso del Maggiore.

