Auto contro un camion, un ferito

VAILATE (5 marzo 2020) - Incidente fra un'auto ed un camion a Vailate. È avvenuto attorno alle 12.30, all'incrocio fra la provinciale 2, la via De Gasperi e la strada bassa per Arzago d'Adda. Proprio dalla strada bassa per Arzago si è immesso sulla SP2 il conducente di un'auto di piccola cilindrata, una Nissan Micra nera, a quanto pare senza aver osservato il segnale di precedenza, colpendo nella parte posteriore un camion di un'azienda del Milanese in transito in quel momento, proveniente da una ditta di Pieranica e diretto verso la strada provinciale Rivoltana. Nell'impatto, la parte anteriore della piccola utilitaria è andata semidistrutta ed il conducente, un uomo residente in provincia di Bergamo, è rimasto ferito mentre il camion è andato in testacoda e si ribaltato nel terreno vicino. Illeso l'autista, residente nel milanese, uscito con le sue gambe dalla cabina del mezzo pesante rovesciato sul fianco destro.

