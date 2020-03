PANDINO (5 marzo 2020) - Annullata la fiera di San Giuseppe la più importante manifestazione commerciale e artigianale di primavera nel Cremasco. L'appuntamento era in programma il 22 e 23. Un'ora fa la decisione della giunta Bonaventi. Impossibile approntare la manifestazione a livello organizzativo con l'incertezza attuale legata al Coronavirus. Ci sono poi le disposizioni governative di ieri che di fatto hanno chiuso la porta alla possibilità di promuovere almeno le iniziative all'aperto. La prossima settimana non arriverà nemmeno in paese il luna park.

