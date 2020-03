Viola la misura dell'affidamento ai servizi sociali, arrestato

PANDINO (5 marzo 2020) - I Carabinieri della Stazione di Pandino hanno rintracciato e arrestato un 21enne, residente a Spino d’Adda, pregiudicato. Al giovane è stato notificato il provvedimento emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Mantova con cui è stata sospesa, per ripetute violazioni delle prescrizioni imposte, la misura di affidamento al servizio sociale a cui era sottoposto ed il conseguente ripristino della carcerazione emessa da Tribunale di Sorveglianza di Milano. L’arrestato al termine delle formalità di rito, è stato tradotto ed associato presso la Casa Circondariale di Cremona.

Il ragazzo si trovava in regime di Affidamento in Prova al Servizio Sociale per espiare una pena complessiva di 4 anni 9 mesi e 10 giorni di reclusione, per due rapine aggravate commesse con pistola a salve ai danni di esercizi commerciali in Milano.

