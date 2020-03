Si sente male al volante e finisce contro un negozio

VAIANO CREMASCO (5 marzo 2020) - Si è sentito male mentre era al volante, finendo contro la vetrina di un negozio di abbigliamento all'angolo di via Medaglie d'Argento. Trasferito in ambulanza in ospedale. L'incidente intorno alle 12 di oggi.

