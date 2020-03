Coronavirus: Comune di Crema, due dipendenti contagiati

CREMA (4 marzo 2020) - Due dipendenti del Comune di Crema sono risultati positivi al coronavirus e per una trentina di persone di vari uffici del Palazzo comunale, individuati come 'contatti stretti', è scattata secondo il protocollo la misura precauzionale dell’isolamento volontario domiciliare per due settimane. Lo ha confermato il sindaco, Stefania Bonaldi, con un messaggio su Fb in cui ha scritto che i due contagiati sono «a casa e le loro condizioni al momento non destano preoccupazione». «Al momento i nostri servizi continuano a funzionare, ma dovremo valutare nei prossimi giorni una possibile rimodulazione», ha aggiunto il sindaco, spiegando che, secondo l'evoluzione della situazione, non sono esclusi il ridimensionamento dell’operatività di uffici e servizi così come limitazioni all’accesso del pubblico al Palazzo comunale.

