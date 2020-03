Yogurteria, diffida del Comune

CREMA (5 marzo 2020) - Il Comune ha inviato una diffida formale alla società che sta, ormai da quasi tre anni, lentamente e faticosamente, procedendo alla trasformazione dell'ex distributore di benzina Tamoil di Porta Serio in una yogurteria-cioccolateria. I numerosi solleciti verbali dei mesi scorsi, non sono serviti ad accelerare i lavori, ragion per cui l'amministrazione ha deciso di passare alle vie di fatto, inviando una diffida che scadrà domenica 15. «In teoria - spiega Fabio Bergamaschi, assessore comunale ai Lavori pubblici - non mancherebbe molto per terminare le opere, oltre ai serramenti. Attendiamo di conoscere gli sviluppi, prima di decidere cosa fare nel caso in cui l’attività non dovesse partire».

