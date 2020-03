Sottopasso: "Il progetto comunale blocca ciclisti e pedoni"

CREMA (5 marzo 2020) - Una bocciatura senza appello del progetto del sottopasso veicolare di Santa Maria, voluto dal Comune (costo 5 milioni di euro, grazie anche al finanziamento di Rete ferroviaria italiana e Regione) per superare la barriera ferroviaria, da sempre l’incubo dei cremaschi, costretti a costanti code e attese. Il Movimento Cinque Stelle critica la scelta di realizzare solo il tunnel che collegherà via Stazione con via Gaeta, sfruttando il nuovo accesso al capolinea dei pullman nell’ex scalo merci. Secondo il consigliere comunale di minoranza Manuel Draghetti, questa soluzione rappresenta un boomerang per pedoni e ciclisti.

