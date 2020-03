Auto a fuoco in via Magri, nessun ferito

CREMA (4 marzo 2020) - Auto a fuoco poco fa in via Magri a due passi dal parco pubblico di Campo di Marte. Intervento immediato dei vigili del fuoco. Le fiamme - che pare si siano sviluppate dal vano motore della Ford Fiesta - sono state spente in pochi istanti. Non si registrano intossicati o ustionati.

