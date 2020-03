Coronavirus, 2 milioni all'Ospedale di Crema

CREMA (3 marzo 2020) - Arrivano alla Asst di Crema per l'Ospedale Maggiore 2 dei 40 milioni di euro stanziati dalla Regione Lombardia per le varie Asst per l’implementazione delle apparecchiature o la realizzazione di lavori strettamente correlati all’emergenza coronavirus. Lo ha annunciato il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, spiegando che la notizia le è stata anticipata «dal dg Pellegata e dal ds Sfogliarini».

