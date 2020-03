Voragini, rischio tamponamenti e danni ai veicoli

CREMA (4 marzo 2020) - Buche ovunque. Due mesi senza pioggia avevano illuso i cremaschi. Sono bastate un paio di giornate di maltempo per riportare a galla i problemi delle strade cittadine e non solo. Decine di voragini, alcune anche molto profonde e dunque pericolose per la sicurezza stradale, si sono formate sulle principali vie di comunicazione del centro e della periferia, ma anche sulle arterie secondarie e lungo le provinciali. Pneumatici e sospensioni sono a rischio, inoltre cresce la probabilità di incidenti. Cercando di evitare le buche, gli automobilisti frenano e scartano all’improvviso: i tamponamenti sono dietro l’angolo. Senza dimenticare i pezzi di asfalto che vengono ‘sparati’ dall’impatto con gli pneumatici, finendo col danneggiare carrozzerie e cristalli. Una situazione che mette in pericolo anche pedoni e ciclisti. Da parte dei manutentori del Comune non saranno possibili interventi di rattoppo a breve. Stesso discorso per gli operai della Provincia. Tornerà infatti la pioggia già nel pomeriggio di domani e venerdì.

