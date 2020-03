Lavori e cantieri, in vista disagi per i cittadini

CREMA (3 marzo 2020) - L'Ufficio staff del sindaco di Crema Stefania Bonaldi, ha inviato una nota nella quale si preannunciano, nei prossimi giorni, una serie di lavori in città che comporteranno temporanee deviazioni del traffico. Di seguito l'elenco degli interventi:

- Mercoledì 4 marzo, in via IV Novembre, per degli scavi Enel della durata di un giorno, senso unico di marcia direzione IV Novembre-Via Viviani, con deviazione in via Diaz per il senso di marcia opposto.

- In Via Cavalli, per tre giorni, da mercoledì 4 a venerdì 6 marzo, verrà chiusa l'intersezione tra questa via e Via Bambini del Mondo fino a Via Picco, per lavori di demolizione. Libero accesso nella direzione opposta Via Picco-rotatoria Via Cavalli-Via Stazione.

- Da oggi a venerdì, dalle 20 alle 6, lavori notturni sulle vie Barelli, Indipendenza, Boldori, Mercato, Tadini, Bottesini, Cavour, Civerchi e piazza Madeo per interventi su tubazioni telefoniche.

- Sabato 7 marzo verranno rimessi in quota alcuni pozzetti in centro strada d Via IV Novembre all'incrocio con Via Bombelli: la viabilità verrà gestita da movieri dalle ore 12.30 alle ore 15.30.

