Coronavirus, l'Ospedale di Crema ai limiti della criticità

CREMA (2 marzo 2020) - Per far fronte all’emergenza COIV-19 “Coronavirus”, l’Ospedale di Crema, già dai primi giorni, ha sospeso le attività in elezione e ha provveduto a riorganizzarsi internamente, per destinare a pazienti sintomatici, il 5° e il 6° piano della struttura ospedaliera, per un totale di 70 posti letto. Inoltre è in corso l’individuazione di un’ulteriore area con posti letto da destinare ai pazienti in osservazione dal Pronto Soccorso.

Attualmente, nonostante lo straordinario impegno e il sacrificio di tutto il personale, la situazione appare ai limiti della criticità, in considerazione delle continue richieste di intervento per pazienti compromessi, che necessitano di assistenza ventilatoria e ricovero in Terapia Intensiva.

Nonostante le molteplici difficoltà riscontrate nella gestione di un numero così considerevole di pazienti complessi, si è riusciti a tutt’oggi a garantire un elevato livello di assistenza. Grazie al puntuale approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale, assicurato dal settore amministrativo dell’azienda, si sono potuti garantire i più elevati standard di protezione e di sicurezza per tutti gli operatori sanitari e per i pazienti ricoverati.

