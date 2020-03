Curtatone, nutrie nel parco alla scuola materna

CREMA (3 marzo 2020) - Non si ferma la lotta alle nutrie in città. Negli ultimi mesi, a cavallo tra la l’autunno e il periodo invernale, l’impresa specializzata incaricata dal Comune ha catturato, con l’ausilio di gabbie, ben 300 esemplari, soprattutto nell’area della Gronda nord, dove un anno fa era emerso il problema di una vasta colonia, presente tra i canali artificiali che attraversano il quartiere di Crema Nuova e di San Carlo e la località dei Mosi. Un problema che aveva interessato anche la scuola elementare Braguti, con esemplari fin nel giardino della primaria. Un intervento di rifacimento del muro esterno del plesso, con la realizzazione di una recinzione che affonda nel terreno, composta da una parte in cemento e da una nuova rete, e la pulizia del parco dagli escrementi, avevano riportato la situazione alla normalità. Nei giorni scorsi, però, alcuni genitori hanno segnalato la presenza di roditori anche nel giardino che circonda la materna e la primaria comunali di via Curtatone e Montanara, distante in linea d’aria poche centinaia di metri dalle Braguti. Si tratta di un problema noto al Comune, come spiega l’assessore all’Ambiente Matteo Gramignoli. «Valuteremo come muoverci tenendo presenti i risultati raggiunti dall’ultima campagna rivolta a eradicare le nutrie dalla zona della Braguti e in via Treviglio».

