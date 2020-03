Coronavirus, medico e infermiera di Crema in rianimazione

CREMA (2 marzo 2020) - Un medico anestesista e una infermiera del pronto soccorso dell’ospedale di Crema, sono risultati positivi al Covid-19 e ricoverati in rianimazione. La donna, a quanto si apprende da fonti della struttura, è stata trasportata all’ospedale di Brescia. Come racconta un medico che in questi giorni lavora anche nel piano dove sono ricoverati i contagiati da Coronavirus, la situazione all’interno dell’ospedale di Crema «è molto complicata».

«Attualmente, nonostante lo straordinario impegno e il sacrificio di tutto il personale, la situazione» all’Ospedale Maggiore di Crema «appare ai limiti della criticità, in considerazione delle continue richieste di intervento per pazienti compromessi, che necessitano di assistenza ventilatoria e ricovero in Terapia Intensiva». È quanto dichiara in un comunicato la Asst di Crema, sottolineando che nonostante le difficoltà «si è riusciti a tutt'oggi a garantire un elevato livello di assistenza»

