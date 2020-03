Tra le lacrime l'addio al 16enne Umberto

RIPALTA ARPINA (1 marzo 2020) - Un lungo applauso e tante lacrime, ma anche ricordi positivi che il giovane ha lasciato in tutti coloro che lo hanno conosciuto, hanno accompagnato l’ultimo saluto di oggi pomeriggio a Umberto Casazza, a Ripalta Arpina. In centinaia hanno voluto prendere parte alle esequie del 16enne che, venerdì mattina, è tragicamente scomparso, schiacciato dal trattore che stava guidando. Umberto non era al suo banco, a scuola, ma a casa per lo stop forzato delle lezioni. «La nostra classe, senza di te e le tue battute per farci sorridere, non sarà più la stessa, ma ci resta il tuo ricordo come esempio», le parole dei compagni dell'Istituto agrario Stanga, al termine della funzione.

