Settima rotonda in 1.900 metri

CREMA (2 marzo 2020) - Se non è record poco ci manca, ai cremaschi giudicare se positivo o negativo. Sette rotonde comprese in un chilometro e 900 metri, quello che divide l’incrocio di via Visconti-via Libero Comune da viale Europa: uno dei tratti della circonvallazione cittadina più trafficati e dunque sovente intasati da lunghe code. Problemi quotidiani, specialmente durante il periodo scolastico. La settima sarà quella che sorgerà davanti all’ex concessionaria Fiat di viale Europa, ormai demolita da mesi, ad opera del privato che sta realizzando la nuova area commerciale. L’intervento viabilistico è stato autorizzato nei giorni scorsi dal Comune. Il consigliere di minoranza Manuel Draghetti (M5S) esordisce: «Queste soluzioni viabilistiche estemporanee sono l’esempio della mancanza della programmazione complessiva, che chiediamo da anni. I cremaschi rimangono prigionieri delle code e sprecano il loro tempo per colpa di chi lavora a spizzichi e bocconi. Va bene la sicurezza in prossimità di incroci, ma continuare a aggiungere rotonde solo a servizio di nuovi insediamenti commerciali porterà alla paralisi del traffico in un’area già congestionata».

