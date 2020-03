Lettera di ringraziamento dei sindaci cremaschi agli operatori sanitari

CREMA (1 marzo 2020) - Tutti i sindaci di Cremasco, incontratisi a Crema in diverse occasioni per agire coordinati contro il contagio da Coronavirus, vogliono complimentarsi pubblicamente con gli operatori sanitari per il lavoro svolto in questi giorni di grave difficoltà, che ha colpito in modo significativo il nostro territorio e per la professionalità dimostrata, l'alto senso di responsabilità e l'abnegazione messe in campo senza riserve e con generosità. Il documento è condiviso e firmato da tutti i sindaci del Cremasco.

[LEGGI LA LETTERA]

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO