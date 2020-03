Oggi l'addio a Umberto, studente schiacciato dal trattore

RIPALTA ARPINA (1 marzo 2020) - Sarà un addio in luogo aperto: un funerale pubblico e di piazza. L’ultimo saluto a Umberto Casazza verrà pronunciato oggi, nel cuore del paese, in una domenica che nessuno avrebbe voluto trascorrere così. La salma dello studente 16enne rimasto schiacciato venerdì mattina dal trattore che stava guidando, non è stata trattenuta dall’autorità giudiziaria e già ieri la famiglia ha potuto allestire la camera ardente. Nel frattempo parrocchia e Comune si sono sentiti, e insieme hanno concordato la soluzione delle esequie pubbliche nel piazzale antistante alla chiesa, con partenza alle 15 dall’abitazione di via dei Molini.

