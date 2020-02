Coronavirus: sindaco di Crema, nostro ospedale congestionato

CREMA (29 febbraio 2020) - «Un pensiero specifico va al nostro Ospedale, che sappiamo essere in una condizione congestionata e che non va lasciato solo. Nei prossimi giorni anche coi sindaci ci faremo carico di verificare puntualmente con Asst lo stato dell’arte, anche per chiedere misure specifiche di supporto, se necessarie». È quanto scrive su Facebook il sindaco di Crema Stefania Bonaldi che, in attesa delle indicazioni del Governo rispetto alle proposte della Lombardia per contenere la diffusione del coronavirus, sottolinea come «in questo momento occorre ancora tenere alta la guardia, soprattutto in un territorio come il nostro, che insieme al Lodigiano, al sud Milano, a una parte della Bergamasca e al Cremonese registra più casi di contagio». «Siamo tutti sintonizzati nel dire che il primo bene da tutelare in questo momento è la salute dei cittadini, ed in tal senso va lo spirito delle restrizioni e dei sacrifici che saranno ancora richiesti», ha scritto il sindaco eletto con il Pd, annunciando che con i capigruppo di ogni forza politica e civica verranno ipotizzate «alcune proposte (sospensione tributi comunali o tariffe) che possano essere discusse poi anche a livello allargato, anche col contributo e gli spunti dei comuni del territorio, per essere vicini ad attività d’imprese e famiglie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO