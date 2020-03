«Salvare i filari per evitare i disastri causati dalle tempeste»

CAPRALBA (1 marzo 2020) - «La nuova campagna fatta da terreni spogli e molto vasti e pochi filari arborei, presta il fianco agli eventi meteo estremi, come i temporali e le trombe d’aria degli ultimi anni. Si stanno avvicinando le nuove stagioni primaverile e estiva, favorevoli a questi fenomeni atmosferici sempre più devastanti, bisogna tornare alle selvicoltura per tutelare il territorio». L’appello porta la firma di Andrea Wojnar, dottore forestale cremasco. Cita, in particolare, il caso del sentiero dei Livelli di Capralba. «Una pregevole area naturale – sottolinea – lungo la roggia Rino, alle porte del paese. Tra maggio e agosto 2019 si sono avuti danni da maltempo su molti alberi, tanto da costringere alla chiusura del percorso al pubblico». Secondo Wojnar ciò è avvenuto anche per il venir meno dei filari.

