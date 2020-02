Scoppia l'incendio nel campo, in fumo 30 rotoballe di fieno

CASTEL GABBIANO (29 febbraio 2020) - Incendio nella notte nei terreni dell'azienda agricola Fienili. In fumo 30 rotoballe di fieno, ammassate in un campo. Non si sono registrati danni alle strutture dell'azienda. Nessun intossicato. Sul posto i vigili del fuoco di Crema. Le fiamme sono state domate intorno alle 2.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO