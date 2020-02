Via Martini, intrusione nella ex fabbrica: «Ora più controlli»

CREMA (29 febbraio 2020) - Ancora intrusioni nelle aree industriali abbandonate di via Enrico Martini. Dopo la serie di accessi abusivi, con vandalismi e furti, denunciati dall’avvocato Martino Boschiroli, comproprietario della tripperia dismessa che si affaccia sula strada; l’ultimo episodio riguarda l’area ex Canavese, un tempo occupata dalla storica industria meccanica cremasca. La polizia vi ha sorpreso tre giovani, tutti attorno ai vent’anni e di fatto — spiegano gli investigatori — senza una dimora stabile. A indicarne la presenza è stato il fumo di un fuoco che, con ogni probabilità, era stato acceso per riscaldarsi. Alla luce del nuovo caso di intrusione in edifici dismessi del quartiere di San Bernardino, il vicequestore Daniel Segre, al vertice degli uffici di pubblica sicurezza di via Macallè, assicura ora una «intensificazione dei controlli nella zona».

