Da lunedì mercati pubblici regolari in città e nel territorio

CREMA (28 febbraio 2020) - Da lunedì torneranno a svolgersi secondo le abituali modalità i mercati pubblici in città e nel resto dei Comuni del Cremasco. Lo hanno deciso i sindaci, dopo la riunione di ieri pomeriggio in Comune. In questa prima settimana di emergenza Coronavirus, gli appuntamenti commerciali si erano svolti solo con la presenza degli ambulanti che vendono prodotti alimentari.

