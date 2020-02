La nuova ciclabile finisce nel... fosso

CREMA (28 febbraio 2020) - Non piace al consigliere comunale di Forza Italia Simone Beretta la nuova ciclabile di via Visconti: «Nel tratto che porta su via Marzale, il tracciato finisce a ridosso di una roggia», si lamenta l’esponente della minoranza. Stesse perplessità anche sul lato opposto della carreggiata, per il passaggio molto angusto che porta verso via Cremona. «In più — aggiunge Beretta — c’è un palo dell’illuminazione stradale che si trova in mezzo al tracciato, sarebbe stato molto meglio se fosse stato spostato». Infine, il problema dell’attraversamento di via Visconti, realizzato con un’isola spartitraffico e situato in pieno rettilineo, in un tratto stradale dove le auto spesso viaggiano a velocità sostenuta.

