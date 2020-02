Coronavirus, Ancorotti: «Cosmesi, il conto sarà salatissimo»

CREMA (28 febbraio 2020) - Renato Ancorotti, titolare dell’omonimo colosso del make up e presidente di Cosmetica Italia, associazione che raggruppa le maggiori imprese del settore, lancia l’allarme sulle conseguenze economiche che l’emergenza Coronavirus avrà sull’economia cremasca e nazionale: «Abbiamo già rinviato a giugno il Cosmoprof (la principale fiera italiana del settore, in programma tra un paio di settimane a Bologna Ndr): non avremmo avuto la presenza di clienti e aziende straniere. Non so cosa succederà per allora, non sono un virologo, ma immagino che se l’emergenza non sarà ancora rientrata, il problema non sarà certo il Cosmoprof in sé, significherà avere guai ben più gravi per tutto il sistema Italia, non solo per il settore economico». Parole cariche di preoccupazione, quelle dell’imprenditore cremasco, nella cui azienda lavorano 350 addetti. «C’è stato un oggettivo panico da gestire e non mi pare che sia stato fatto al meglio — prosegue —: a livello economico avremo una debacle per tutto il Paese e tra due mesi cominceremo a rendercene conto. Per quanto riguarda il nostro settore, in un momento come questo le persone non pensano certo al make up. Giustamente le priorità sono la propria sicurezza e i beni primari: dunque la spesa delle famiglie si indirizza verso i sistemi di autotutela e protezione e gli alimenti».

