Casetta dell’acqua sul posteggio disabili, «Verrà ricavato nelle vicinanze»

VAILATE (28 febbraio 2020) - Rispettate tutte le normative e anche il buon senso. L’amministrazione comunale risponde all’interrogazione del consigliere Antonio Benzoni, capogruppo della minoranza consiliare di Vailate per cambiare pagina, che ha chiesto notizie sulla collocazione della nuova casa dell’acqua di via D’Acquisto, evidenziando come il suo posizionamento abbia comportato la cancellazione di uno stallo di sosta per disabili. «Per quanto attiene il posizionamento della casetta — spiega l’assessore ai lavori pubblici Roberto Sessini — la motivazione è che strutture di questo genere vanno messe in zone ad alta concentrazione di residenze familiari e non nei parcheggi di aree produttive con circolazione di Tir che trasportano carichi eccezionali. Per quanto riguarda la momentanea soppressione di uno stallo di sosta per disabili, voglio precisare che a circa 20 metri dalla casetta dell’acqua ne esiste un altro e che la normativa che prevede un parcheggio per disabili ogni 50 parcheggi ordinari è ampiamente soddisfatta. A tal fine voglio ricordare come sia stata data indicazione agli operai del Comune, che appena cominceranno i lavori sulla segnaletica dovranno ripristinare il parcheggio momentaneamente soppresso già individuato nelle immediate vicinanze».

