Coronavirus, celebrato matrimonio per pochi intimi

CASALE CREMASCO (27 febbraio 2020) - Matrimonio per pochi intimi al municipio di Casale Cremasco. Celebrato dal sindaco solo davanti a genitori e due testimoni. Rito confermato, comunque in osservanza alle indicazioni per il Coronavirus. Particolarmente importante per gli sposi, Davide Guaita e Francesca Bulgarini, nel giorno del loro decimo anniversario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO