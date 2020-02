RIVOLTA D'ADDA (27 febbraio 2020) - La Faster rimane a Rivolta. Si attende solo l’ufficialità ma la notizia è già stata data ai dipendenti dall’amministratore delegato. L’azienda leader mondiale degli innesti rapidi, con 65 anni di esperienza nel settore dell’industria idraulica, più di 500 milioni di innesti rapidi prodotti, oltre 80 brevetti depositati e circa 400 dipendenti, non si sposterà né a Casirate come era stato ventilato in un primo momento né a Caravaggio dove pare ci fosse pronta una maxi area in zona industriale ma amplierà il proprio stabilimento rivoltano, in via Ariosto. I lavori inizieranno in primavera.

