Varchi-Ztl: almeno altre due settimane prima dell'avvio

CREMA (27 febbraio 2020) - La sperimentazione proseguirà per almeno altre due settimane. Poi chi entrerà nella zona a traffico limitato senza autorizzazione incapperà in una multa da 83 euro (la sanzione è quella relativa alla mancata osservanza del divieto di circolazione), che scende a 59,10 euro se viene pagata entro cinque giorni. In questo mese, servito per tarare il sistema, sono stati in media 50 al giorno gli automobilisti indisciplinati, transitati dagli otto varchi elettronici piazzati dal Comune all’imbocco delle vie XX Settembre, Ponte Furio, Riva Fredda, Battisti, Mazzini, Matteotti e Tensini e in piazza Garibaldi.

