Casa dell’acqua sul parcheggio per disabili

VAILATE (26 febbraio 2020) - «Perché la nuova casetta dell’acqua di via Salvo D’Acquisto è stata posizionata eliminando un parcheggio per disabili quando non lontano c’era un ampio spazio libero dove avrebbe potuto trovare posto?». È la domanda che Vailate per Cambiare Pagina, gruppo civico di minoranza, ha rivolto al sindaco Paolo Palladini in un’interrogazione a firma del capogruppo Antonio Benzoni che avrebbe dovuto discussa in consiglio comunale stasera alle 21 al centro civico. In realtà la seduta, programmata a porte chiuse in ottemperanza alle disposizioni di governo e Regione per prevenire il contagio da coronavirus, è stata annullata.

In aula nella prossima seduta si preannuncia battaglia. La giunta ha diffuso un comunicato sulla pagina Facebook del Comune in cui accusa «Un consigliere d’opposizione» (Benzoni) di mettere a dura prova, da mesi, pur nell’ambito delle sue prerogative, gli uffici comunali con decine e decine di richieste di atti, documenti, fotocopie, ricerche d’archivio ed estrazione di dati. «Ci spiace – recita il comunicato - dover constatare che questo modo di agire si tradurrà in ricadute sulla gestione. Non possiamo certo discutere le intoccabili prerogative di un singolo consigliere ma ci permettiamo di dire che così non ci costruisce nulla per il paese».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO