Coronavirus, riaprono gli sportelli del Comune di Crema

CREMA (25 febbraio 2020) - Arrivati e distribuiti ai dipendenti comunali i dispositivi di protezione individuale, è stato deciso dal Comune di riaprire il ricevimento del pubblico negli sportelli e negli uffici a partire da domani, mercoledì 26 febbraio.

Lo Sportello al cittadino in piazza Duomo riaprirà regolarmente, così come tutti gli altri uffici che ricevono il pubblico, con gli orari abituali, ad accezione di tre attività che hanno alcune limitazioni atte a regolare l’afflusso; è il caso delle attività di sportello ai Servizi Socioeducativi, Pianificazione territoriale e ambientale, Edilizia privata, che invece accoglieranno il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12 solo previo appuntamento telefonico e per mail.

I seguenti:

Servizio Edilizia Privata: tel. 0373/894515 email: edilizia.privata@comune.crema.cr.it

Servizio Territoriale-Ambientale: tel. 0373/894542 email: servizioambiente@comune.crema.cr.it

Servizio socioeducativo 0373/894508 email: ufficio.scuola@comune.crema.cr.it

L’accoglienza negli altri uffici comunali dove solo saltuariamente hanno accesso i cittadini sarà gestita in modo da evitare comunque assembramenti.

