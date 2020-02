Coronavirus, a Crema mercato sospeso ad eccezione dei generi alimentari

CREMA (24 febbraio 2020) - Sospeso il mercato di Crema, ad eccezione della vendita di generi alimentari. Lo hanno deciso i sindaci del Cremasco che si sono riuniti oggi in sala del Consiglio a Crema per affrontare alcuni temi legati all'interpretazione dell'ordinanza regionale per il contenimento della diffusione del Coronavirus.

"In merito ai mercati all'aperto - spiega una nota - è stato deciso in modo più stringente (facoltà concessa ai sindaci), con decorrenza immediata, e sino a ulteriore avviso, la sospensione del mercato cittadino, eccezion fatta per la vendita di generi alimentari. In questo modo si ritiene di dare interpretazione corretta al punto che cita l'importanza dei generi alimentari, che fanno eccezione alla chiusura dei negozi il sabato e la domenica presenti 'nei centri commerciali e nei mercati', estendendo però la chiusura a tutti i giorni in calendario di mercato per i banchi non alimentari".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO