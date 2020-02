Coronavirus, donna di Crema ricoverata a Brescia: 'Nessun decesso'

BRESCIA (24 febbraio 2020) - La Direzione Sanitaria dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale, Regione Lombardia ha smentito la notizia in relazione alla morte agli Spedali Civili di Brescia di una donna di Crema. La Direzione ha precisato che in tale struttura non si è verificato alcun decesso.

