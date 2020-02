Coronavirus, anche a Crema chiese e oratori chiusi

CREMA (23 febbraio 2020) - Emergenza Coronavirus: anche a Crema il vescovo Daniele Gianotti ha deciso di chiudere le chiese e gli oratori. Questo il comunicato: "In linea con quanto deciso da altri Vescovi della Regione Lombarda, a partire dall’Arcivescovo metropolita mons. Delpini, in ragione dell'ordinanza emanata dal Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di concerto con il Ministro della Salute, Roberto Speranza, dispongo la sospensione delle Celebrazioni Eucaristiche con concorso di popolo a partire dall'orario vespertino di oggi domenica 23 febbraio 2020, chiusura degli Oratori fino a data da definire a seguito dell'evolversi della situazione. Nella giornata di domani, lunedì 24 febbraio, verranno fornite ulteriori indicazioni in merito alle celebrazioni liturgiche. Si spieghi ai fedeli che non hanno potuto partecipare oggi alla Messa che sono dispensati dall'osservanza del precetto domenicale, invitandoli alla preghiera personale e/o in famiglia".

