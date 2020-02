Ponte della discordia: "Parcheggi e scuolabus gratis"

CREMA (23 febbraio 2020) - Sosta gratis nei parcheggi blu, per i residenti dei quartieri di San Bernardino, Castelnuovo e Vergonzana, e scuolabus gratuito per i loro figli che frequentano asili, elementari, medie e superiori in città. La proposta per agevolare che abita oltre il ponte sul fiume Serio di via Cadorna, porta la firma dei Cinque Stelle.

Il manufatto è a senso unico solo in entrata verso il centro e almeno sino al 20 marzo, per i lavori di verifica sulla tenuta statica, secondo il consigliere comunale di minoranza Manuel Draghetti migliaia di cremaschi devono subire «pesantissimi disagi, ormai da più di un mese».

Per questo motivo l’esponente pentastellato chiede anche al Comune di «valutare un senso unico alternato, con semaforo o con orari specifici in base ai maggiori flussi di traffico, da e per il centro». In questo modo, secondo Draghetti, si potrebbero evitare le code infinite in uscita dalla città che regolarmente si formano tra le 17 e le 20 nei giorni lavorativi.

C’è poi un’altra proposta: «Sarebbe quanto meno auspicabile – aggiunge il consigliere – eliminare, fintanto che la situazione non sarà tornata alla normalità, la sosta di soli 30 minuti nei parcheggi di via Cadorna, per consentire di lasciare l’auto prima del ponte ed andare in città a piedi, così da non dover compiere la circumnavigazione di Crema al ritorno».

