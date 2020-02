Coronavirus, cancellata la sfilata del Carnevale Cremasco

CREMA (22 febbraio 2020) - Il sindaco Stefania Bonaldi, vista l'emergenza sanitaria legata al Coronavirus e sebbene a Crema non siano stati segnalati casi, ha deciso di annullare la sfilata del Carnevale Cremasco. "NON ci sono casi segnalati in tutto il nostro Territorio Cremasco, ma dati gli ultimi aggiornamenti, che vedono un caso di contagio registrato per un cittadino di Sesto ed Uniti, ricoverato a Cremona, sentito anche il Comune del capoluogo che sta valutando analoghe misure, la manifestazione del Carnevale Cremasco di domani è SOSPESA. Ribadiamo che NON sono registrati casi di contagio in tutto il Cremasco, ma è bene comunque adottare misure atte a limitare il rischio, evitando assembramenti di migliaia di persone, come avviene di norma per il Carnevale, senza considerare i motivi di opportunità di "fare festa" con i nostri vicini amici lodigiani così provati a poche decine di km da qui. Stiamo predisponendo l'ordinanza di divieto della manifestazione, sentito il Comitato Carnevale Cremasco che condivide la scelta. Alle 10 incontro coi sindaci cremaschi e alle 12 task force in Prefettura a Cremona".

A Soresina il sindaco ha appena firmato un'ordinanza per fermare i festeggiamenti del carnevale e gli eventi sportivi in programma nel fine settimana. Chiuso anche l'osservatorio astronomico.

A Castelleone cancellate le sfilate di carnevale di domani e lo spettacolo teatrale di questa sera in oratorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO