Palestrina ancora ko, arriva la tensostruttura

CREMA (22 febbraio 2020) - Arriva la tensostruttura. Sostituirà, provvisoriamente e per almeno un anno, la palestrina della scuola elementare chiusa dall’ottobre scorso su ordinanza del sindaco Fabio Calvi per motivi di sicurezza dopo il cedimento di una parte della pavimentazione, con la formazione di un buco di circa 10 centimetri quadri nella zona vicino alle spalliere. «La tensostruttura, che sarà più o meno delle dimensioni della palestrina chiusa, solo con un’altezza inferiore – spiega Calvi-, verrà collocata nell’angolo della scuola elementare posto fra la vecchia palestrina e l’ala a nord dell’edificio stesso. L’idea originaria, che poi abbiamo accantonato, era di posizionarla nel parcheggio sterrato di via Galilei. Prevediamo la sua installazione fra la metà e la fine di marzo. Avevamo detto che dopo la fiera di Sant’Apollonia avremmo valutato attentamente questa soluzione e lo stiamo facendo».

