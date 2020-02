In treno senza biglietto, ritardi

CREMA (22 febbraio 2020) - Atteso alle 8,30 a Crema, il regionale 10464 di ieri mattina è stato fermato nella stazione di Casalbuttano. Il personale di Trenord, impegnato nel consueto controllo dei tagliandi, aveva verificato «la presenza di passeggeri non in regola con il biglietto» hanno chiarito dal servizio di informazioni della società. Pare che i viaggiatori in questione non volessero pagare la multa: è stato dunque richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e i viaggiatori non in regola sono stati fatti scendere dal treno. Toccherà ora ai carabinieri valutare i provvedimenti da prendere a loro carico. Il convoglio è così ripartito con una ventina di minuti di ritardo, giungendo dunque a Treviglio alle 9,15, invece che alle previste 8,53. Nella prima parte della mattinata lungo la linea cremasca c’erano stati anche altri ritardi. Interessati da questa serie di disagi i passeggeri a bordo del diretto 10458 delle 7,20 da Crema per Milano Porta Garibaldi. Stesso problema per il 10453 (Treviglio 7,07 - Cremona 8,19). Una serie di rallentamenti provocati dagli incroci obbligati nelle stazioni, essendo la linea a binario unico. Nella seconda parte della mattinata la situazione è tornata alla normalità, salvo che per il regionale 10470 delle 10,41 da Cremona per Treviglio. Un lieve ritardo – una decina di minuti – accumulati durante il tragitto sempre a causa degli incroci con altri convogli in servizio in quel frangente.

