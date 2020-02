Pronto soccorso di Codogno chiuso, casi urgenti dirottati a Crema

CREMA (21 febbraio 2020) - Pronto soccorso dell'ospedale di Crema in emergenza per affrontare gli effetti della chiusura del pronto soccorso dell'ospedale di Codogno in seguito ai casi di Coronavirus che si sono registrati nella cittadina lodigiana. Alcuni dei pazienti lodigiani che necessitavano di cure urgenti sono infatti stati dirottati a Crema. Sempre nel pronto soccorso di Crema sarebbe stata attrezzata anche una sorta di unità di crisi che, in caso di necessità, sarebbe pronta a far fronte a casi sospetti.

