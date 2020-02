Via Visconti, lavori nel weekend

CREMA (20 febbraio 2020) - Nel weekend e nei primi due giorni della prossima settimana, verranno eseguiti alcuni lavori in Via Visconti.

SABATO E DOMENICA (22 e 23 febbraio): RIMOZIONE VEGETAZIONE SPONTANEA

Nei giorni di sabato e domenica si procederà alla rimozione della vegetazione invasiva della ciclabile. Sarà un piccolo cantiere mobile che potrebbe, in taluni casi, restringere la carreggiata e produrre un senso unico alternato nel tratto interessato, ma gli uffici comunali assicurano che in realtà i lavori potrebbero anche non occupare neppure la sede stradale. Ciò che invece sarà certamente a senso unico alternato sarà la ciclabile. Dunque, via Visconti nel fine settimana non sarà a senso unico alternato in pianta stabile. Potrà tranquillamente essere attraversata in doppio senso, anche se è possibile qualche rallentamento.



LUNEDI' E MARTEDI' (24 e 25 febbraio)

L'ordinanza 73 si prende tempo fino al 6 marzo, ma col tempo stabile e senza problemi al momento imprevedibili, i lavori per la posa dei guardrail dovrebbero occupare un paio di giorni. Questo cantiere è complesso perché la via deve restare aperta a doppio senso (per i noti effetti del senso unico al ponte via Cadorna): si è optato dunque per un restringimento della carreggiata da tre a due corsie in prossimità dell’incrocio della via Visconti con la via Marzale al fine di reperire lo spazio necessario per l'esecuzione dei lavori e per la temporanea area di cantiere necessaria.

Attenzione: nel tratto compreso tra i 25-30 metri di distanza dall’isola salvagente la viabilità dovrà essere chiusa a senso unico alternato e gestita da movieri, prima in un senso di marcia e in seguito nell’altro senso di marcia. In altri termini: si entrerà e si uscirà in Via Visconti a doppio senso, ma all'altezza dell'isola, nelle ore in cui il mezzo lavorerà in quel tratto per la posa dei guardrail, le auto si muoveranno a senso unico alternato. Per limitare i disagi al traffico, questo senso unico alternato all'altezza dell'isola verrà attivato soltanto dopo le 9.30 del mattino. I flussi provenienti dagli innesti centrali da e per la via Marzale verranno deviati sulle rotonde alle due estremità della via Visconti.

Nella cartina si evidenziano: la pista ciclabile già realizzata (in rosso), quella che verrà realizzata più avanti (arancio), i guardrail che verranno posati in questi lavori (linea verde).

